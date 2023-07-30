Любопытно, однако

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Рассказ о том, как пьяные балалаечники валенок на пульт уронили

Рассказ о том, как пьяные балалаечники валенок на пульт уронили

Русские ювелирно сложили будку Службы Бывшей в Употреблении в Днпрптровске. Причём сработали показательно.

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Комментарии
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AS
Alex Sher
После захвата Леопардов и прочих Абрамсов были выкварены из них чипы, которые и вернули бабушке 😜
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1 д.
Александр Александров
Суки, что бы вы быстрее все сдохли!
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17 час.
фарид сабиров
По больше надо подарков и сюрпризов посылать что бы они веселились круглые сутки.
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10 час.

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