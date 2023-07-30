Рассказ о том, как пьяные балалаечники валенок на пульт уронили

Любопытно, однакоНедвижимостьПодписатьсяРассказ о том, как пьяные балалаечники валенок на пульт уронили Русские ювелирно сложили будку Службы Бывшей в Употреблении в Днпрптровске. Причём сработали показательно.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииASAlex SherПосле захвата Леопардов и прочих Абрамсов были выкварены из них чипы, которые и вернули бабушке 😜Ответить1 д.Александр АлександровСуки, что бы вы быстрее все сдохли!Ответить17 час.фарид сабировПо больше надо подарков и сюрпризов посылать что бы они веселились круглые сутки.Ответить10 час.
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