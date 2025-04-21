Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 21 апреля 2025 г.
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