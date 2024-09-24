Куда спрятать провода от бытовой техники и девайсов, если они вас раздражают? 8 дизайнерских приёмов

Мы живём в век высоких технологий, и нас повсюду окружают различные приспособления. С одной стороны, они делают нашу жизнь приятной, а с другой, — добавляют визуального шума в интерьер, делая его неаккуратным.
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