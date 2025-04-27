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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 27 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 27 апреля ☀️ В Симферополе +14 и малооблачно В Севастополе +15 и малооблачно В Евпатории +15 и ясно В Черноморском +15 и ясно В Джанкое +14 и ясно В Ялте +15 и малооблачно В Алуште +15 и малооблачно В Керчи +12 и ясно В Армянске +15 и ясно В Красноперекопске +14 и ясно В Бахчисарае +14 и ясно В Феодосии +14 и малооблачно В Судаке +15 и малооблачно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.

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