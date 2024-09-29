В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах

Несколько государств, членов Европейского союза, просят отложить введение Entry-Exit System (EES) – системы биометрического контроля на внешних границах, утверждая, что авиакомпании и аэропорты не готовы к ней.
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