Тест PRIMPRESS: Определи дорогу Владивостока по яме

Несмотря на постоянные ремонты дорог, ям во Владивостоке меньше не становится. Они постоянно образуются то тут, то там, и опытный водитель запоминает каждую, чтобы не влететь случайно колесом в ночи и не оставить обод в люке или убитой ливневке.