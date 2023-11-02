Тест PRIMPRESS: Определи дорогу Владивостока по яме

Несмотря на постоянные ремонты дорог, ям во Владивостоке меньше не становится. Они постоянно образуются то тут, то там, и опытный водитель запоминает каждую, чтобы не влететь случайно колесом в ночи и не оставить обод в люке или убитой ливневке.
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