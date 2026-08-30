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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» исцеляется, фанаты и пресса в восторге. Победа над «Зенитом» – важная эмоциональная составляющая. Нет хаоса и неразберихи, раньше это мешало». Ковтун о красно-белых

Бывший защитник « Спартака » Юрий Ковтун высказался об игре команды в текущем сезоне РПЛ . «Видно, что «Спартак» исцеляется.

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