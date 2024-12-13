Московская биржа планирует запуск 35 новых инструментов на срочном рынке в 2025 году

В 2025 году Московская биржа планирует ввести 35 новых инструментов на срочном рынке, включая фьючерсы на ключевую ставку, страновые индексы, а также контракты на такие товары, как кофе и апельсиновый сок, сообщил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень, его цитирует РИА "Новости".