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Царьград

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Карелова отметила "метаморфозу" женского участия в экономике России

Карелова отметила "метаморфозу" женского участия в экономике России

Сенатор Галина Карелова на Восточном экономическом форуме заявила о значительном участии женщин в экономических преобразованиях России за последние десятилетия.

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