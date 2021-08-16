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От разведки до поражения цели – минимум времени

От разведки до поражения цели – минимум времени

На прошедшей неделе, 11 августа 2021 года, на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО Беларуси для руководящего состава белорусского Совбеза, минобороны и ГВПК был проведен показ боевых возможностей перспективных ударных беспилотных авиационных комплексов (УБАК) отечественного производства.

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