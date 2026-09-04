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Источник: Экс-защитник ЦСКА Бекао положительно относится к предложению «Родины»

Источник: Экс-защитник ЦСКА Бекао положительно относится к предложению «Родины»

Экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за турецкий «Фенербахче», может вернуться в РПЛ.Экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за турецкий «Фенербахче», может вернуться в РПЛ.

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