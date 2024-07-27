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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Сальников: «Сомов занимает четвертое место по рейтингу World Aquatics. Попадет ли он на пьедестал, предугадать невозможно»

Сомов – единственный пловец из России, который примет участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. «Сейчас Сомов занимает четвертое место по рейтингу World Aquatics.

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