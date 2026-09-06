Исследование 2614 атак показало, почему проверка отдельных промптов не работает против медленного дрейфа и бэкдоров: вредоносная инструкция может незаметно пережить несколько сессий Исследование, опубликованное в IEEE Access, проанализировало 2614 многошаговых атак на ИИ-агентов, сохраняющих информацию между сессиями.