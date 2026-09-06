ИИ-агенты научились скрывать атаку в собственной памяти: безобидные запросы могут привести к опасному результату

Исследование 2614 атак показало, почему проверка отдельных промптов не работает против медленного дрейфа и бэкдоров: вредоносная инструкция может незаметно пережить несколько сессий Исследование, опубликованное в IEEE Access, проанализировало 2614 многошаговых атак на ИИ-агентов, сохраняющих информацию между сессиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым