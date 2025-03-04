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Тюремные производства в Крыму

Тюремные производства в Крыму

О переговорах, без сообщения деталей, рассказал председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. Гоцанюк провел совещание с представителями управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) и рассказал, что речь шла о «возможности ремонта и строительства объектов уголовно-исполнительной системы».

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