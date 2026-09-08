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Культуромания

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Фольклорные коллективы Тюменской области выступили на фестивале казачьей культуры «Благовест»

Фольклорные коллективы Тюменской области выступили на фестивале казачьей культуры «Благовест»

5 сентября 2026 года на Цветном бульваре в Тюмени прошел XXVIII Областной фестиваль казачьей культуры «Благовест».

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