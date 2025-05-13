В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры

В Государственной думе (ГД) хотят обновить дизайн купюры номиналом 100 рублей. Об этом 13 мая сообщил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду».
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