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В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры

В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры

В Государственной думе (ГД) хотят обновить дизайн купюры номиналом 100 рублей. Об этом 13 мая сообщил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду».

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