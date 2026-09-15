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Военкор Сапоньков: реактивные "Герани" поменяли ход конфликта на Украине

Военкор Сапоньков: реактивные "Герани" поменяли ход конфликта на Украине

Применение Россией реактивных дронов «Герань - 4» и «Герань - 5» меняют ход конфликта на Украине в пользу Москву, поскольку экономика войны поменялась «моментально»: ВСУ сбивают относительно дешевые «Герани» дорогими ракетами для систем ПВО.

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