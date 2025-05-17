Эксперт Тайсуке Абиру: переговоры РФ и Украины состоялись - это уже результат

Старший научный сотрудник Фонда мира Сасакава Тайсуке Абиру, который был собеседником российского президента Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай", высказал мнение, что, несмотря на большой разрыв в позициях России и Украины, прямые переговоры все-таки состоялись, и это уже результат.
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