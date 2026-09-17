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Blue Ribbon Nails: какой маникюр станет главным трендом весны 2027

Blue Ribbon Nails: какой маникюр станет главным трендом весны 2027

Ледяной голубой, свежая кожа и эстетика «спортивной девочки» — разбираемся, почему весной 2027-го маникюр перестает быть нейтральным и становится главным цветовым акцентом образа.

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