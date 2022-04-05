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"Только трагедии ждать осталось?": новая беда крупном районе сильно беспокоит горожан

"Только трагедии ждать осталось?": новая беда крупном районе сильно беспокоит горожан

В Telegram — канале Kommunar_Ussuriisk (12+) жители Уссурийска пожаловались на новую беду в крупном районе города, которая сильно беспокоит людей.

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