Работа двух FPV-камикадзе на оптоволокне по очередной САУ М109 ВСУ в Курском приграничье.
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Работа двух FPV-камикадзе на оптоволокне по очередной САУ М109 ВСУ в Курском приграничье.
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