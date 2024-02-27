Глава МИД Кулеба призвал уехавших вернуться и помочь защитить Украину

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Леонид Ла Рошель

Стремление уничтожить как можно больше бандерлохов, возможно связано с предстоящим заселением тех территорий, что останутся усраиной, какими-то другими "переселенцами". Чтобы гарантированно избавить от того, что ожидает бандерлохов, в случае, если Пшекия прирежет себе Лемберг - всю бандерошваль попросят на выход - вежливо или грубо, второй вопрос, но найдутся наследники, которые предъявят свои права на недвигу. Чтобы не повторять "эти грабли", бандерлохов пытаются уничтожить по максимуму, из них что друзья, что враги, так себе - говно, которое один хрен предаст, раньше или позже...