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Глава МИД Кулеба призвал уехавших вернуться и помочь защитить Украину

Глава МИД Кулеба призвал уехавших вернуться и помочь защитить Украину

Покинувшим страну украинцам необходимо как можно скорее вернуться обратно и защитить ее. Об этом изданию «Страна.

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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Стремление уничтожить как можно больше бандерлохов, возможно связано с предстоящим заселением тех территорий, что останутся усраиной, какими-то другими &quot;переселенцами&quot;. Чтобы гарантированно избавить от того, что ожидает бандерлохов, в случае, если Пшекия прирежет себе Лемберг - всю бандерошваль попросят на выход - вежливо или грубо, второй вопрос, но найдутся наследники, которые предъявят свои права на недвигу. Чтобы не повторять &quot;эти грабли&quot;, бандерлохов пытаются уничтожить по максимуму, из них что друзья, что враги, так себе - говно, которое один хрен предаст, раньше или позже...
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