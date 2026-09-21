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Царьград

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Национальное бюро: в августе 2026 отказ по POS-кредитам достиг 85,4%

Национальное бюро: в августе 2026 отказ по POS-кредитам достиг 85,4%

В августе 2026 года отказ по заявкам на POS-кредиты в России достиг 85,4%. Самые высокие показатели зафиксированы в Ставропольском и Забайкальском краях.

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