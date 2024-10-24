Главное за ночь. Мир обсуждает презентованную Путину «купюру БРИКС»

Главное за ночьМир обсуждает презентованную Путину «купюру БРИКС».Путин встретился с премьер-министром Эфиопии.
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