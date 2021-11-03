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"Росгосстрах": пассажиры в ДТП получают более серьезные травмы, нежели водители

"Росгосстрах": пассажиры в ДТП получают более серьезные травмы, нежели водители

Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в последние три года сокращается — об этом свидетельствует статистика выплат по ОСАГО компании "Росгосстрах".

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