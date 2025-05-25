В России оценили моральное состояние ВСУ

Моральное состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на низком уровне. Об этом заявила РИА Новости бывший сенатор, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
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