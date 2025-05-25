В России оценили моральное состояние ВСУ

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Моральное состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на низком уровне. Об этом заявила РИА Новости бывший сенатор, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.