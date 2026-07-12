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WEC. «БМВ» 15 выиграл «6 часов Сан-Паулу», «Феррари» 51 и «Кадиллак» 12 на подиуме

Экипаж « БМВ » №15 ( Кевин Магнуссен , Раффаэле Марчелло , Дрис Вантор) одержал победу на четвертом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость ( WEC ) – «6 часах Сан-Паулу».

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