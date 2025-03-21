Judge Skeptical of Trump’s Use of Wartime Law

“A federal judge in Washington expressed skepticism on Friday about the Trump administration’s policy of using a powerful and rarely invoked wartime statute to summarily deport immigrants from the country,” the New York Times reports.
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