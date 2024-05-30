Как использовать детей для увеличения пенсии и обеспечения благополучия всех Ирэн ОрлонскаяВ Государственную думу был внесен законопроект, предусматривающий передачу пенсионных баллов детей родителям с целью увеличения размера их пенсий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии