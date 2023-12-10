Эксперт Широв назвал рыночную экономику России эффективной

В России выстроена эффективная рыночная экономика, которая способна быстро перестраиваться, что особенно стало заметно в последние два года, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
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