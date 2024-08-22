Забавный дебют Чалова в еврокубках: отобрал у партнера мяч, но не забил пенальти, зато потом исправился

Федя мог забить дебютный гол за новый клуб.Нападающий Федор Чалов потихоньку осваивается в ПАОКе. Например, его уже признали лучшим футболистом команды в матче первого тура Суперлиги Греции против «Пансерраикоса» (3:2).
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