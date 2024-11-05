Планируют ли алтайские коммунисты отмечать годовщину Октябрьской революции 7 ноября?

КПРФ собирается проводить митинги и акции, а "Коммунисты России" ограничатся возложением цветов Алтайское отделение партии КПРФ планирует проводить митинги и акции во всех городах и большей части райцентров края в годовщину революции, 7 ноября.
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