Происшествия
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Происшествия

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В Забайкалье сотрудники ДПС помогли перенесшему операцию водителю сменить колесо на его «Волге»

На федеральной трассе в 100 километрах от Читы сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Забайкальскому краю оказали помощь водителю, попавшему в беду.

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