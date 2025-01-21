Фракция КПРФ подключится к выработке предложений по поддержке отрасли детского отдыха

Фракция КПРФ берет под контроль ситуацию с детским отдыхом в Анапе, возникшей из-за розлива нефти.По словам депутата городской Думы Краснодара Александра Сафронова, для фракции КПРФ важность безопасности детей имеет приоритетное значение, тем более что в муниципалитете в Анапе работает большой детский лагерь.