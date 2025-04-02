ВСУ наращивают число расчетов БПЛА на купянском направлении

Командование ВСУ наращивает число расчетов беспилотников спецподразделения «Ахиллес» на купянском направлении, рассказал командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской войсковой группировки «Запад» с позывным Контора.
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