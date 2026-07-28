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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри перенес операцию на спине. Сообщалось, что хавбек «Ман Сити» пропустит начало сезона

Полузащитника « Манчестер Сити » и сборной Испании Родри прооперировали из-за проблем со спиной. Клуб сообщил, что операция 30-летнего футболиста прошла успешно.

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