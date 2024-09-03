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Онколог ФМБА Железный раскрыл связь дефицита йода и риска онкологии

Онколог ФМБА Железный раскрыл связь дефицита йода и риска онкологии

Есть ли взаимосвязь между недостатком йода в организме и риском заработать рак — что об этом говорят исследования? Надо ли всем покупать йодированную соль и чем опасна передозировка этого важного микроэлемента? На вопросы ответил врач-онколог.

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