Онколог ФМБА Железный раскрыл связь дефицита йода и риска онкологии

Есть ли взаимосвязь между недостатком йода в организме и риском заработать рак — что об этом говорят исследования? Надо ли всем покупать йодированную соль и чем опасна передозировка этого важного микроэлемента? На вопросы ответил врач-онколог.
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