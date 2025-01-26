Лукашенко: "Минск никому не закрывал въезд на президентские выборы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не ограничивал въезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на президентские выборы 26 января, отметив, что приглашение было отправлено, но организация сочла его запоздалым.
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