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Глава латвийской федерации хоккея: "Белоруссию ни в коем случае не снимут с ЧМ"

Глава латвийской федерации хоккея: "Белоруссию ни в коем случае не снимут с ЧМ"

twitter.com/edgarsrinkevicsНапомним, что недавно в Риге, где проходит турнир, были заменены государственные флаги республики Беларусь, а вместо них повесили красно-белые полотна, которые ассоциируются с оппозицией действующей белорусской власти.

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