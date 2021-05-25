Глава латвийской федерации хоккея: "Белоруссию ни в коем случае не снимут с ЧМ"

twitter.com/edgarsrinkevicsНапомним, что недавно в Риге, где проходит турнир, были заменены государственные флаги республики Беларусь, а вместо них повесили красно-белые полотна, которые ассоциируются с оппозицией действующей белорусской власти.
twitter.com/edgarsrinkevicsНапомним, что недавно в Риге, где проходит турнир, были заменены государственные флаги республики Беларусь, а вместо них повесили красно-белые полотна, которые ассоциируются с оппозицией действующей белорусской власти.
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