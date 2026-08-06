Аналитик Зернов: инвестиции в квартиру при высоких ставках сомнительны

Вклад, золото и квартира выполняют разные задачи в портфеле инвестора. Так, вклад является основой финансовой подушкой безопасности, золото — защитой от девальвации рубля, а квартира — ставкой на рост рынка недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии