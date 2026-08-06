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Аналитик Зернов: инвестиции в квартиру при высоких ставках сомнительны

Аналитик Зернов: инвестиции в квартиру при высоких ставках сомнительны

Вклад, золото и квартира выполняют разные задачи в портфеле инвестора. Так, вклад является основой финансовой подушкой безопасности, золото — защитой от девальвации рубля, а квартира — ставкой на рост рынка недвижимости.

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