ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября, ФедералПресс. С начала 2026 года судебные приставы Свердловской области выдворили из России 2769 иностранцев, которые находились в стране без законных оснований и нарушили миграционные правила.
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