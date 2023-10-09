МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Напоминает истории советских времен: если наш расположение ракетных точек обозначит на карте - аристуют и посудют, за...ФСБ задержала шпи...
  • Алатырка
    Тю.... всего человечества говоришь? А чтож твои родные пиндосы - подписать - подписали, но не ратифицировали?Секретарь ОДВЗЯИ ...
  • Лев Добрый
    А для чего там присутствие России, если повестка уже известна!👀😱😜👈Всё то же, но с у...

В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах В ГД внесли законопроект о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси

В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах В ГД внесли законопроект о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранцам работать в школах, такси и медицинских учреждениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх