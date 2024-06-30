Эксперты заметили в Renault Grand Koleos для Кореи «черточки» Geely Monjaro

На Международном автосалоне в Пусане 2024 (BIMOS 2024), одном из крупнейших автомобильных мероприятий в Корее, свои новинки представили такие автопроизводители, как Renault, Kia, Hyundai, BMW, Genesis и т.
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