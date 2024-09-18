Дорога, которую ждали

Дорога, идущая от деревни Рембуево до посёлка Луковецкий, уже оделась в асфальтобетон, и этой осенью её надёжность и удобство могут оценить автолюбители и профессиональные водителиМы уже рассказывали, что жизнь к лучшему жителей населённых пунктов, которые находятся в северной части области, стала меняться, когда в 2021 году ООО «Севдорстройсервис» приступило к работам по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети автодорог.