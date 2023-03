В последние несколько дней, после массированного ракетного удара по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины 9 марта, на западе и российских околовоенных кругах, в среде военкоров и журналистов циркулируют не подтверждённые слухи о том, что в результате удара по Киеву мог быть уничтожен так называемый «теневой Генштаб ВСУ» В соответствие с этими слухами, при ракетном […] The post В Киеве мог быть уничтожен «теневой Генштаб ВСУ» first appeared on Tochka Zрения.