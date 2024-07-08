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    😂😂😂😂😂😀Когда своих герое...

Япония недоумевает, Китай в шоке: почему Путин не продал Курилы?

Япония недоумевает, Китай в шоке: почему Путин не продал Курилы?

Президент России отвергает любые попытки Японии получить Южные Курилы. Что известно о новом японском предложении, как сильно деградировали отношения с Токио? Что известно о предложении Японии по Южным Курилам Китайское издание Sohu рассказало, что Япония предлагала России все более выгодные сделки, добиваясь возвращения южных Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и архипелага Хабомаи.

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