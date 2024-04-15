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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Юные «Волонтеры Победы» примут участие в мероприятиях к 9 Мая

Юные «Волонтеры Победы» примут участие в мероприятиях к 9 Мая

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля, ФедералПресс. С 12 апреля по 2 мая «Волонтеры Победы» изучат различные форматы сохранения исторической памяти, встретятся с героями и лидерами общественных объединений, а также организуют волонтерское сопровождение проектов преддверии Дня Победы.

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