Юные «Волонтеры Победы» примут участие в мероприятиях к 9 Мая

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля, ФедералПресс. С 12 апреля по 2 мая «Волонтеры Победы» изучат различные форматы сохранения исторической памяти, встретятся с героями и лидерами общественных объединений, а также организуют волонтерское сопровождение проектов преддверии Дня Победы.
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