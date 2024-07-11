Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    паулюсы никогда не оступають.! - володимир зелинскийФронтовые сводки ...
  • Walery
    Прекращение разработки было принято из-за технических проблем и эксплуатационных трудностей, возникших с самого начал...«Проект закончилс...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Надеюсь, наша разведка в курсе, где этот смертоносный хлам производится вна рУине, и подскажет координаты кому надо ,...«Получат больше а...
Daily Mail: Россия предупредила британского премьера за разрешение Украине бить

Daily Mail: Россия предупредила британского премьера за разрешение Украине бить поставленным оружием по территории РФ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупрежден Российской Федерацией о возможных последствиях в случае применения Украиной британского оружия для ударов по целям на территории российских регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КФ
Килатив ФФФФФФФ
А нельзя ли из остатков ихненских ракет собрать действующий боеприпас и отправить его на родину? А потом сделать круглые глаза и сказать что это не наше. Да и вы, мелкобриты,  сами украм разрешили пулять в белый свет как в копеечку.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх