Daily Mail: Россия предупредила британского премьера за разрешение Украине бить поставленным оружием по территории РФ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупрежден Российской Федерацией о возможных последствиях в случае применения Украиной британского оружия для ударов по целям на территории российских регионов.
Комментарии
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КФ
Килатив ФФФФФФФ
А нельзя ли из остатков ихненских ракет собрать действующий боеприпас и отправить его на родину? А потом сделать круглые глаза и сказать что это не наше. Да и вы, мелкобриты, сами украм разрешили пулять в белый свет как в копеечку.
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