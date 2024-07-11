Daily Mail: Россия предупредила британского премьера за разрешение Украине бить

КФ

Килатив ФФФФФФФ

А нельзя ли из остатков ихненских ракет собрать действующий боеприпас и отправить его на родину? А потом сделать круглые глаза и сказать что это не наше. Да и вы, мелкобриты, сами украм разрешили пулять в белый свет как в копеечку.