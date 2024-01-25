IBM прогнозирует рост выручки в 2024 году выше рыночных оценок, делая ставку на стабильный спрос на ее ИТ-программное обеспечение и консультационные услуги со стороны предприятий, желающих внедрить искусственный интеллект, пишет Reuters.
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