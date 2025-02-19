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salekhard.online

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Ямальские эксперты провели семинар по использованию нейросетей для муниципальных служащих Волновахи

Ямальские эксперты провели семинар по использованию нейросетей для муниципальных служащих Волновахи

Ямальские эксперты провели обучающий семинар для муниципальных служащих города, где рассказали о возможностях искусственного интеллекта и нейросетевых технологий.

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